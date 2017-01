Thijs Pot bij beste tien van The Voice of Holland

(Foto: Thijs Pot (Facebook))

Zanger Thijs Pot uit Stadskanaal is wederom door naar de volgende ronde in The Voice of Holland. Het was billenknijpen voor de Knoalster, maar de kijkers stemden hem naar de volgende ronde.

Door: RTV Noord Correctie melden