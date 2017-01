Dader schietpartij Foxhol vermoedelijk gevlucht naar Zuidlaren

(Foto: Dennis Venema)

De dader van de schietpartij in Foxhol is vermoedelijk op de vlucht geslagen richting Zuidlaren. Aan de Leenakkersweg in de Drentse plaats is de vluchtauto aangetroffen.









Nadat de vluchtauto ervandoor ging, zetten agenten de achtervolging in. Bij de achtervolging kwam de dader in botsing met een politieauto. Hierbij zijn er geen gewonden gevallen.







Ondertussen heeft de politie de zoektocht naar de dader voortgezet. Er wordt onder meer sporenonderzoek gedaan.











Lees ook: Gewonde bij schietpartij in Foxhol; slachtoffer in kritieke toestand (update) Daar loopt het spoor voorlopig dood, zo laat de politie weten.

