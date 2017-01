Grunnsonic: tijdens Eurosonic gratis en Gronings genieten

Terwijl Eurosonic in de Europese schijnwerpers staat en duizenden bezoekers trekt, is er tegelijkertijd ook een lokale versie gaande: 'Grunnsonic'. Een volledig Gronings alternatief op zijn Europese grote broer.

In tegenstelling tot Eurosonic is het Grunnsonic festival gratis te bezoeken, waardoor je ook zonder kaartje optimaal kunt genieten van een muzikaal Groningen. Alle optredens worden verzorgd door Groningse artiesten.De acts op ditstaan net als bij Eurosonic in verschillende kroegen door de stad.Een voorbeeld van zo'n typisch Groningse band is 'The Blind Roofers', bestaande uit vier Stadjers. Leadzanger Antonie Harms is enthousiast over het festival. 'Voor Groningse bands is zo'n festival natuurlijk fantastisch. Publiek uit de hele wereld komt kijken.'Zaterdag wordt er gespeeld vanaf de Eurosonic Air locatie op de Grote Markt. Daar staan grote Groningse acts zoals Orange Skyline en Kraantje Pappie.