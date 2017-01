Hogere waterstanden dan verwacht; 'het was een lange nacht'

Archief: gesloten coupures in Delfzijl (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

In Delfzijl is het water vannacht 15 centimeter hoger gekomen dan verwacht. De hoogste waterstand was rond 01.00 uur vannacht 3.96 meter boven NAP. De verwachting was dat het rond 3.80 meter uit zou komen.

Dijkbewaking en gesloten coupures

De hoogste waterstand in heel Nederland was bij Nieuwe Statenzijl. Daar kwam het uit op een niveau van 4.49 boven NAP.



Gisteravond gingen de coupures dicht en ook is er vannacht dijkbewaking ingesteld. Rond 04.15 gingen de coupures weer open.



Dijkinspectie

Zaterdagochtend gaat het waterschap de dijk weer inspecteren. 'Vannacht hebben we ook gecontroleerd, maar in het donker kun je niet goed zien. Zodra het licht is, beginnen we weer met inspecties en eventueel herstel van schade', zegt Heine van Maar van Waterschap Noorderzijlvest.



