Aanhoudingen na schietpartij Foxhol

De politie Noord-Nederland heeft enkele personen aangehouden voor verhoor wegens de schietpartij in de Groningse plaats Foxhol, waar vrijdagavond iemand is neergeschoten. Hun rol wordt nog onderzocht, zei een woordvoerder zaterdag.

Ook zijn enkele getuigen gehoord.Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens de politie vluchtten de dader of daders vermoedelijk in een auto richting Zuidlaren. De vermoedelijke vluchtauto is later op de avond gevonden aan de Leenakkersweg in Zuidlaren.Tijdens een achtervolging door de politie was er ongeval met een politie-auto. Hierbij raakte niemand gewond.