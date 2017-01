Groninger (20) doodgereden op A28 (update)

Op de A28 bij Beilen is afgelopen nacht een dode man gevonden. Het slachtoffer is een 20-jarige Groninger en is aangereden. Volgens de politie gaat het om zelfdoding.

De bestuurder van de auto, is doorgereden. De 53-jarige eigenaar van de auto, een man uit Assen, is later in de nacht aangehouden, aldus de politie Of de eigenaar van de auto de man ook heeft doodgereden is niet bekend.Volgens de NOS vond een vrachtwagenchauffeur het lichaam rond twee uur vannacht. De politie heeft de A28 afgesloten en uitgebreid sporenonderzoek gedaan.De weg was urenlang dicht vanwege het onderzoek, maar is sinds vijf uur weer open.