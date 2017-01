NAM-medewerkers kwaad om ontslag dierbare collega

'Wij kennen Bob allemaal als een zeer integere, rechtvaardige en collegiale NAM-/Shell-werknemer, die zich altijd voor de volle honderd procent heeft ingezet voor het bedrijf en zijn collega's.'

Dat schrijven medewerkers en oud-mederwerkers van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over hun ontslagen collega Bob van Luijk. Drie maanden voor hij met vervroegd pensioen zou gaan, is Luijk op staande voet ontslagen. Dat schrijft RTV Drenthe De collega's hebben een Facebookpagina opgezet met de naam 'Bob moet blijven' , waarop ze aandacht vragen voor het in hun ogen onrechtvaardige ontslag van Van Luijk, die 31 jaar voor de NAM heeft gewerkt. Op de pagina betuigen veel mensen hun steun aan hem en blijkt dat hij een graag geziene collega was.Luijk is ontslagen omdat hij als bestuurder van de Stichting Shell Pensioenfonds zijn geheimhoudingsplicht zou hebben geschonden, meldt Dagblad van het Noorden . Hij vecht zijn ontslag donderdag aan bij de rechter in Assen."Wij als ex-NAM'ers en collega's van Bob willen ons niet bemoeien met de juridische kant van dit ontslag, maar wel met de menselijke kant hiervan", staat in een Facebookbericht. "Dat Bob na 31 jaar zo aan de kant gezet wordt ... zonder rekening te houden met wat hij voor het bedrijf heeft betekend, verbaast ons in hoge mate."Afgelopen donderdag hielden de collega's een flyeractie voor Van Luijk bij de ingang van het NAM-gebouw. Ze deelden een open brief uit die FNV-bestuurder Henk Korthof vorige week aan NAM-directeur Gerald Schotman schreef. In die brief vraagt hij de directeur het ontslag van Van Luijk terug te draaien.Van Luijk was behalve medewerker van de NAM ook jarenlang lid van de OR en voorzitter van de kadergroep van vakbond FNV. FNV-collega Korthof bestrijdt in zijn brief dat Van Luijk zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Ook meent hij dat de NAM hem geen kans heeft gegeven zich te verweren.