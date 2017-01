Dodelijk slachtoffer schietpartij Foxhol is 29-jarige man uit gemeente Stadskanaal

Het slachtoffer van de schietpartij in Foxhol vrijdagavond is een 29-jarige man uit de gemeente Stadskanaal. Dat meldt de politie aan RTV Noord.

Er zijn in totaal tien mensen opgepakt voor de schietpartij. Het gaat om verdachten in de leeftijden van 23 tot 42 jaar, die uit de provincies Groningen en Drenthe komen. Onderzoek moet uitwijzen wat hun precieze betrokkenheid is.De verdachten zijn opgepakt in Zuidlaren. Daar vluchtten ze na de schietpartij in meerdere auto's heen. De politie achtervolgde de verdachten en kwam daarbij in botsing met één van de auto's. Er zijn geen gewonden gevallen.De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Voor deze zaak is een speciaal team opgezet, een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO). Zaterdag wordt sporenonderzoek gedaan in de woning waar de schietpartij plaatsvond.De aanleiding van de schietpartij is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen van het schietincident en van de vlucht van de daders.