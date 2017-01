Bauke Mollema zet voorbereidingsschema online

Bauke Mollema is tijdens de Giro d'Italia de kopman van zijn ploeg Trek Segafredo. Op Twitter maakte hij zaterdag zijn schema in de voorbereiding op de ronde van Italië bekend.

De Giro begint op 5 mei, maar in januari begint zijn voorbereiding met de Tour de San Juan in Argentinië. Daarna rijdt hij ook nog de ronde van Abu Dhabi, Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië.Mollema stapt ook op de fiets in de Tour de France, maar rijdt dan in dienst van kopman Alberto Contador.