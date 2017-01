Harry Niehof wint Grunny 2017

(Foto: RTV Noord)

De Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord, gaat dit jaar naar Harry Niehof.

'De Grunny 2017 wordt met trots uitgereikt aan Harry Niehof', zegt RTV Noord-directeur Gijs Lensink. 'Zijn oeuvre is indrukwekkend. Het afgelopen jaar was Harry Niehof zeer succesvol met zijn vijfde Groningstalige solo-album Café op driefklaai. Met de gelijknamige theatervoorstelling speelt hij al maanden in vele zalen.'



De prijs werd uitgereikt tijdens het radioprogramma Café Martini dat live wordt uitgezonden vanuit de Oosterpoort, waar popfestival Eurosonic Noorderslag wordt gehouden.



'Dit is geheel onverwacht, ik heb er geen seconde rekening mee gehouden. Het is dat ik geen schoorsteenmantel heb, anders zou 'ie daar op komen te staan', zegt de blije winnaar.



40 jaar actief

Harry Niehof is al bijna 40 jaar actief in de Groninger muziekscene. Sinds 2002 maakt hij Groningstalige muziek, dit jaar dus precies 15 jaar. Niehof speelde in de jaren '70 in veel Groninger bands, waaronder Rave-On, Dead Rabbits, The Happy Few, Mumbo Jumbo en Sugar Boy Harry and The Race. Ook was hij in de jaren '80 gitarist bij Splitsing (Wind en zeilen), samen met Peter Groot Kormelink.





Sinds 2002 maakt Niehof Groningstalige muziek en had hij succes met zijn solo-albums Altied Onderwegens (2005), Straks is 't weer janken (2007), Golf noa golf (2010) en Twijduustern (2014). Het afgelopen jaar was hij zeer succesvol met zijn vijfde Groningstalige album 'Café op Driefklaai'. Hij kreeg lovende kritieken in de pers en met drie nummers van dit album haalde hij de Noord 9. Het nummer 'de rimpeling' haalde zelfs de nummer 1-positie en uiteindelijk een 3e plaats in het jaaroverzicht van 2016.





De Grunny

Jaarlijks reikt RTV Noord de Grunny uit. Een traditie die in 2009 is gestart met Erwin de Vries. Daarna wonnen Lianne Abeln (2011), Jur Eckhardt (2012), Bert Hadders (2013), Jan Henk de Groot (2014), Reinout Douma (2015 en vorig jaar wonnen De Troebadoers. De Grunny is een muziekprijs die wordt uitgereikt aan één of meer Groningers die zich verdienstelijk maakt of maken in de Groninger muziekwereld.

Door: RTV Noord