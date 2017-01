Meervoudig winnaar Tonny van Leeuwen-trofee: 'Leuk dat 'ie weer terug is'

(Foto: Joop van Bilsen/Anefo)

Tweevoudig winnaar Azing Griever is blij dat de Tonny van Leeuwen-trofee weer in ere wordt hersteld. De supportersvereniging van FC Groningen en het Dagblad van het Noorden reiken de trofee eind dit seizoen weer uit.

Winaar is uiteraard de minst gepasseerde keeper in het Nederlandse betaalde voetbal. De laatste keer dat de prijs werd uitgereikt was in 1987. 'Leuk dat de prijs weer terug is', zegt Griever. 'Ik begrijp überhaupt niet waarom ze ermee stopten.'



Statistieken

De prijs hoort ook bij deze tijd, vindt Griever: 'Het voetbal bestaat tegenwoordig veel uit statistieken.'



'De meest scorende spits krijgt wel altijd een prijs', lacht Griever. 'Dat keepers worden onderschat is altijd al een beetje zo geweest. Daarom is het ook goed dat de prijs terug is.'



'Mooi om er in te staan'

Griever won de prijs in 1974 als doelman van sc Heerenveen en in 1980 bij FC Groningen. 'Je hield het als keeper altijd wel bij en het was mooi om hoog in het klassement te staan', weet Griever nog. 'Ik heb de twee bronzen beeldjes nog steeds in de kamer staan', zegt hij trots.



Hans van Breukelen is naast Griever de enige andere keeper die de prijs twee keer won. 'Ja, maar niet bij twee verschillende clubs, zoals ik', merkt Griever op.



'Zoet wint 'm'

Griever verwacht dat Jeroen Zoet (PSV) uit Veendam de prijs dit jaar pakt. 'Mooi dat het een noorderling is. Sergio Padt staat zeventiende, dus dat wordt 'm denk ik niet', zegt de oud-keeper.



Winnaars van de Tonny van Leeuwen-trofee:

-Piet Schrijvers (1972, FC Twente)

-Heinz Stuy (1972, Ajax)

-Azing Griever (1974, sc Heerenveen en 1980, FC Groningen)

-Harry Schellekens (1975, NEC)

-Bert van Geffen (1976, FC Wageningen)

-Dick Beukhof (1977, Vitesse)

-Jan van Beveren (1978, PSV)

-Eddy Treijtel (1979, Feyenoord)

-Edward Metgod (1981, Sparta)

-Jan Nederburgh (1982, Telstar)

-Pim Doesburg (1983, PSV)

-Joop Hiele (1984, Feyenoord)

-Jan van Grinsven (1985, FC Den Bosch)

-Hans van Breukelen (1986 en 1987, PSV)

