Dubbelslag voor GHHC-dames in de zaal

(Foto: Jacob Gunter archief)

De hockeysters van GHHC hebben zaterdmiddag uitstekende zaken gedaan in de indoor hoofdklasse. In Amsterdam versloeg de ploeg van coach Marc Materek achtereenvolgens Union en Laren.

Winst

In de eerste wedstrijd werd Union uit Malden met 2-0 verslagen. Fieke Hoff en Willemijn Bos zetten de Groningse dames op een 2-0 voorsprong. Na de pauze kwamen Union nog terug tot 2-1, maar daar bleef het bij. GHHC had veel moeite met de goed georganiseerde tegenstand en wist de overwinning met moeite over de streep te trekken.



Ruime score

Tegen Laren zat GHHC veel beter in de wedstrijd en kwam vlot met 2-0 voor door treffers van Jorien Weremeus Buning. Laren scoorde tegen, maar treffers van Annemiek Rijling en opnieuw Buning zorgden voor een comfortabele 4-1 ruststand. Na de pauze scoorde Willemijn Bos de vijfde Groningse treffer.



Stand

GHHC gaat ongeslagen aan kop in poule A van de hoofdklasse indoor met twaalf punten uit vier wedstrijden.

