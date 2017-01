Lees terug: de zondag van Expeditie Grunnen

Ook de zondag van Expeditie Grunnen zit er weer op. Presentator Ronald Niemeijer, cameraman Jan Sliep en social mediaredacteur Susanne Evers gingen vandaag op pad voor Expeditie Grunnen, op zoek naar jullie bijzondere, grappige en mooie verhalen.

Op weg naar Martiniplaza vertelde Ronald een stel kinderen het geheim van het maken van een goeie sneeuwbal. Vervolgens kreeg hij de deksel op zijn neus. Bij Martiniplaza deden we samen met tientallen gelukkige stellen inspiratie op voor een perfecte trouwdag. Daarna leerde Ronald frisbeeën van de jeugd bij het Ultimate Frisbeetoernooi in Selwerd.Bij de bushalte in Selwerd kwamen we Arend tegen, die al tijden om de drie weken van Maassluis naar Groningen rijdt voor zijn geliefde. Nadat we wat singles uitzwaaiden bij de nieuwjaarswandeling vanaf Borg Ewsum reden we naar Jesse. Voor hem werd in Den Andel een benefietvoorstelling georganiseerd omdat hij meervoudig gehandicapt is. Zonder rolstoelbus kunnen ouders Coby en Erik niet met het hele gezin op pad...Om 18:00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Ben je jarig, heb je hulp nodig bij het opruimen van je huis of gebeurt er iets anders tofs bij jou in de buurt? Meld het dan via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we de volgende keer bij jou voor de deur.