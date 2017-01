Bewoners en beleggers vinden elkaar in A-kwartier

De bewoners van het A-kwartier in de stad en beleggers in panden hebben zaterdagochtend om tafel gezeten om te praten over de toekomst van de buurt.

De gemeente wil van het A-kwartier een leuke gezellige buurt maken met allerlei soorten bewoners, ateliers en bedrijfjes. Maar een jaar na dato is er nog weinig veranderd in de voormalige hoerenbuurt. Veel prostitutiepanden zijn eruit alsof ze gisteren nog zijn gebruikt.Bewoners van het A-kwartier nodigden beleggers uit om te bespreken hoe dat kan en om te horen wat hun plannen voor de buurt zijn. Zowel bewoners als beleggers zijn erg tevreden over het gesprek.Wim Bulten: 'Dit had veel eerder gemoeten. We hebben met elkaar één doel en dat is er een leuk buurtje van maken.'Bewoner Femke van Kempen was blij verrast met het overleg. 'Het was goed om met elkaar gesproken te hebben zonder de gemeente erbij.' Volgens Van Kempen is het goed om eens van elkaar te horen wat ze willen, zonder dat de gemeente daar tussenzit.Bewoners en beleggers willen nog een keer bijeenkomen. 'We hebben nu geen concreet actieplan ofzo, maar we hebben wel een eerste stap gezet,' aldus Van Kempen.