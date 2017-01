Jong FC Groningen buigt achterstand om in zege

(Foto: Jan Kanning/JK Beeld)

FC Groningen -23 heeft zaterdagmiddag de competitie hervat met een knappe 3-2 overwinning tegen DVS'33. De ploeg van trainer Alfons Arts werkte in de laatste twintig minuten een 2-0 achterstand weg.

Achterstand

De Groningers stonden bij rust in Ermelo ongelukkig met 1-0 achter door een eigen doelpunt van Jim de Leeuw die een scherpe voorzet in eigen doel gleed. Twintig minuten na de pauze maakte Benjamin Roemeon de tweede treffer namens DVS'33 en leek het duel gespeeld.



Effectieve wissels

Trainer Arts bracht invallers David Browne en Pier Veldman in het veld en dit bleek de ommekeer te zijn. In de 71e minuut liet Browne de 2-1 aantekenen en tien minuten voor tijd maakte Veldman de gelijkmaker.



Beslissing

Beide ploegen leken af te stevenen op een gelijkspel, maar drie minuten in blessuretijd was het opnieuw Browne die de Groningers aan de zege hielp. Jong FC Groningen staat op de achtste plaats in de derde divisie zaterdag met 26 punten uit 19 wedstrijden.

