'Ondanks mindere opkomst van Eurosonic Air, geslaagde editie van festival'

Volgens festivalorganisator Peter Sikkema van Eurosonic Noorderslag heeft het slechte weer voor wat minder bezoekers van het gratis Eurosonic Air gezorgd. 'Maar over het algemeen was het een geslaagde editie van Eurosonic.'

Dat zei Sikkema zaterdag tegen RTV Noord. Eurosonic Noorderslag wordt 's avonds afgesloten met Noorderslag en het uitreiken van de Popprijs, maar de organisator blikte alvast kort terug op het 'Eurosonic-gedeelte'.'Met name donderdagavond hadden we enorme pech met het weer, maar voor de rest hoor ik alleen maar positieve geluiden van alle mensen die vanuit de hele wereld naar Groningen kwamen.'Sikkema kijkt uit naar het toetje van het festival, Noorderslag: 'We blikken vooruit op een'.