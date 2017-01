Live: Donar - ZZ Leiden

De basketballers van Donar spelen zaterdagavond in eigen huis de wedstrijd tegen ZZ Leiden. Deze wedstrijd is vanaf 19.30 uur rechtsreeks te volgen bij RTV Noord.

Donar staat aan kop in de Dutch Basketball League met 26 punten uit veertien wedstrijden. Leiden heeft 18 punten, ook uit veertien duels.Op 10 december jongstleden was het in Leiden een ware thriller die Donar in de laatste seconden wist te beslissen. Het werd 68-67 in Gronings voordeel door een score vlak voor tijd van Drew Smith.