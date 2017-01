Freek de Jonge maakt 'strijdlied' op melodie Ede Staal

Freek de Jonge heeft een 'strijdlied' gemaakt om zijn boodschap kracht bij te zetten. Hij wil meer landelijke aandacht voor de aardbevingsproblematiek in Groningen. Hij schreef het lied op de melodie van Ede Staal - 't Het nog nooit zo donker west.

De Jonge vroeg afgelopen week in het tv-programma De Wereld Draait Door aandacht voor de problematiek. 'Matthijs van Nieuwkerk vroeg me toen of ik al een strijdlied had', zegt de cabaretier. 'Dat bracht me op een idee.'Lees de tekst en beluister het lied hieronder: