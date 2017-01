Donar pakt op valreep primeur tegen concurrent Leiden in vol Plaza

(Foto: FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar hebben voor 3.700 toeschouwers in MartiniPlaza met 101-77 gewonnen van de nummer drie van de eredivisie, ZZ Leiden. Het is de eerste keer dit seizoen dat de Groningers meer dan 100 punten maken in een wedstrijd.

Beter

Donar speelde beter in de eerste helft, toch bleven de bezoekers dicht bij de Groningers na twee kwarten (49-45). In de tweede helft liep Donar steeds verder uit. In de slotfase speelde de thuisploeg voornamelijk met wisselspelers. Bas Veenstra had de eer om vlak voor tijd met een driepunter de score boven de honderd punten te tillen.



Smaakmakers

Topscorer aan de kant van de Groningers was Jason Dourisseau met 24 punten. Andrew Smith maakte er 16. Lance Jeter en Chase Fieler waren goed voor 15 punten. Bij de bezoekers kwam het gevaar vooral van de Amerikaanse spelverdeler Jonathan Lee (20 punten) en Rogier Jansen (20 punten).



Koploper

De Groningers blijven koploper in de eredivisie met 28 punten uit 15 wedstrijden. Landstede Basketbal staat tweede met 20 punten, Leiden is derde met 18 punten. Dinsdag speelt Donar thuis een belangrijke wedstrijd voor de Europe Cup tegen SL Benfica uit Portugal.

Door: RTV Noord Correctie melden