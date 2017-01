Dominant FC Groningen legt Heracles op de pijnbank

(Foto: JK Beeld archief)

FC Groningen heeft zaterdagavond overtuigend met 4-1 gewonnen van Heracles. Bij rust stond het al 3-0 in het voordeel van de Groningers. In de tweede helft had de score nog veel hoger kunnen oplopen. Alleen Mahi wist namens de FC nog het net te vinden.

Voorsprong

Na een gelijkopgaande beginfase kwam Groningen na een half uur spelen op voorsprong. Op het randje van buitenspel stuurde de sterk spelende Sorloth de al gestarte Mahi weg die het prima afmaakte: 1-0.



Vertrouwen

Groningen begon met vertrouwen te spelen en vier minuten later lag de tweede goal in het doel van Heracles. Rechtsback Desevio Payne kreeg de bal op de rand van de zestienmeter, dacht niet na en haalde droog uit.



Beslissing

Heracles was volledig de kluts kwijt en in de 39e minuut werd het duel beslist. Een afgeslagen corner viel voor de voeten van Sorloth die prachtig uithaalde en daarmee de ruststand op 3-0 in Gronings voordeel bepaalde.



Offensief blijf uit

In de tweede helft bleef een offensief van Heracles volledig uit en hadden de gasten de score nog verder op kunnen voeren. Sorloth en Mahi misten meerdere kansen. Vlak voor tijd werd een afstandsschot van Bacuna niet goed verwerkt door Castro en scoorde Mahi toch nog zijn tweede treffer van de avond. Van Mieghem maakte in de 90e minuut de eretreffer namens Heracles Almelo.



Stijgen

FC Groningen stijgt door deze overwinning naar de negende plaats in de eredivisie met 23 punten uit achttien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden