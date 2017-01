Lycurgus blijft ongeslagen na zege tegen Rijswijk

(Foto: JK Beeld archief)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben zaterdagavond de competitie hervat met een 3-1 overwinning tegen Inter/Rijswijk. Hiermee blijft de formatie van coach Arjan Taaij ongeslagen lijstaanvoerder in de eredivisie.

Gebrand

De Groningers waren er in Rijswijk op gebrand om zich te revancheren voor de Europese nederlaag tegen Sofia en pakten de eerste set met 25-17. De nummer vier Rijswijk kon in het begin van de tweede set nog enigszins bijblijven, maar bij de stand 14-9 was het beslissende gaatje geslagen. Deze set werd met 25-16 gewonnen.



Opleving

De thuisploeg kende in het derde bedrijf een opleving en wist met 25-20 te zegevieren. Verder liet Lycurgus het niet komen en won de laatste set met 25-18. Lycurgus is koploper in de eredivisie met 35 punten uit twaalf wedstrijden.



Return

Woensdag speelt de Groningse formatie de return in de CEV-cup tegen Levski Ball Sofia in het Alfa-college Sportcentrum. Hier moet een 3-0 achterstand worden weggewerkt.

