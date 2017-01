Column: De machinist is een held

Het is behoorlijk druk op het perron van station Europapark. Als de lichten van de trein van tien voor zes vanaf het hoofdstation steeds dichterbij komen, komt de menigte in beweging. ’t Is mor ain bakje’, zegt collega Jan. Hij bedoelt dat de trein maar uit een treinstel bestaat.

Zonder het te zeggen, bedoelt hij ook dat het flink druk zal zijn in de trein. Zijn stille voorspelling komt uit. Alle stoeltjes bezet en het gangpad staat vol. Alleen in de eerste klas, naast de deur van de cockpit van de machinist, zijn nog drie plekjes vrij. Vaste mede-reiziger Peter, die immer instapt op het hoofdstation, zit op de ene bezette plaats van de vier.



Collega Jan en ik, deeltijdreizigers, voegen ons bij hem. Roy, vierde man van het wisselende reizigerskwartet, is er om onbekende reden niet. ‘Welkom in India’, zegt de al zittende man en knikt naar de volle gangpaden. Daarin herken ik een bekende blonde vrouw uit Scheemda. Een gehandicapte man met een rode jas manoeuvreert zijn rolstoel moeizaam tussen de vele benen naar een strategische plaats bij het toilet en de deur.



‘Hou kin dat nou den, mor ain bakje?’, opent Jan het gesprek. Niemand weet het antwoord maar ‘Der zol wel n traain stokkend weden’ is de simpele conclusie. Ervaringen uit het verleden worden 'lopies' opgedist. Ondertussen heeft een onbekende vierde man met een vriendelijk gezicht zich op de nog enige lege stoel in de trein en in ons gezelschap gewurmd. Hij zegt niks, hij hoort glimlachend toe hoe wij constateren dat er al wekenlang geen kaartjescontrole meer is geweest. Drie haltes verder, wurmt hij er zich onder een zacht ‘Moi’ weer uit.



De trein is als we Zuidbroek voorbij zijn een flink stuk leger. Een gevoel dat de trein weer van ons is. Buiten is het donker, in de verte de lampen van auto’s op de N33. Peter weet dat de trein eens op deze plek zomaar in het pikkedonker stopte. ‘Met een beste schok. Ik schrok der van’, gaat hij verder. De machinist had de deur van z’n cockpit opengegooid was de trein uitgestormd en was even later weer binnen gekomen met een 14-jarig doorweekt meisje aan zijn arm.



‘Het meisje werd naast mij neergezet. Ze staarde de hele tijd voor zich uit. In Scheemda kwamen er drie agenten in de trein en die namen haar mee’, vertelt Peter. Het wordt stil. Drie mannen verzonken in hun eigen gedachten over het merkwaardige verhaal. ‘Zelfmoord?’ vraagt Jan nog. Peter haalt de schouders op.



Ik moet denken aan de machinist die ook zomaar stopte tussen Winsum en Sauwerd. Hij sprong uit de trein, daarna in een sloot, om een kalfje van de verdrinkingsdood te redden. De reizigers hadden spontaan geklapt. Wat een held.



Als de trein tot stilstand komt op station Scheemda gaat de deur van de cockpit met een ruk open. Een man met bril stoppelbaard en een helgele jas komt eruit met een lange plank onder zijn arm. De plank legt ie bij de deur zodat de man in de rolstoel vlot de trein uit kan rijden. Met een vriendelijke glimlach stapt de machinist twintig seconden later met plank weer in zijn cockpit. Ronkend vertrekt de trein naar onze laatste halte.



Op het perron in Winschoten nemen we afscheid met een ‘Moi’ en een armzwaai. Ik pak vlug mijn fiets. Ik moet de aardappels, spruitjes en gehaktbal klaar hebben als Lientje thuiskomt. Bij het nieuwe busknooppunt bewonder ik het romantische plaatje van tien witte letters die in het licht van de straatlantaarns de naam WINSCHOTEN vormen. Naar Hollywoods en Amsterdams voorbeeld staan sinds deze week naast het station meters hoge letters die aangeven dat Winschoten weer een stad met allure moet worden.



In een abri van glas staat een man alleen met een tas op de schouder. Tas op de schouder? Er ontstaat kortsluiting in mijn hoofd. Mijn adem stokt, mijn hart slaat over. ‘Neeeee!!!!’ , komt het vol wanhoop uit mijn mond. Mijn leren tas met daarin een laptop ligt nog in het bagagerek van de trein. Ik keer mijn fiets en sta in paniek op de trappers om het ontij nog te keren.



Maar het is te laat. Nog voor ik bij het perron ben, stoomt de trein, dat aine bakje, al richting Bad Nieuweschans. Weg laptop. Weg al mijn verhalen. Weg al mijn columns. Koortsachtig pak ik mijn mobiel. Ik bel de politie. 0900-8844 ‘Al onze medewerkers zijn in gesprek’, hoor ik tot horensdol toe. Eindelijk iemand aan de lijn. Ze kunnen niks voor me doen. Ze doen al lang niet meer in verloren en gevonden voorwerpen. 'U moet Arriva bellen' is de boodschap.



Ik Arriva bellen. Na iets minder vaak ‘Al onze medewerkers zijn in gesprek’ krijg ik een vriendelijke vrouw aan de lijn. Ze kan me niet in contact brengen met de machinist maar wel mijn gegevens noteren. Teleurgesteld sta ik op een ijskoud winderig perron. De enige hoop die ik nog heb is dat als de trein straks weer terugkomt, mijn tas met laptop met daarin honderden columns en verhalen, gewoon nog in het bagagerek ligt. Ik bereken dat de trein na een tocht Bad Nieuweschans - Weener en weer terug om half acht weer in Winschoten moet zijn. Ik vlieg naar huis, schil de aardappelen, ontkontje de spruitjes en draai de gehaktballen en vlieg dan weer terug.



De trein staat er al. Met lood in de schoenen stap ik in. Mijn blik gaat meteen naar het bagagerek. Leeg. Ik kijk nog een keer. Leeg. En nog een keer. Echt leeg. Op de grond liggen twee tijdschriften. Die lagen eerst naast mijn tas in het bagagerek. De klootzakken, denk ik.



Als laatste zinloze poging loop ik in de trein naar voren, zoekend naar mijn tas. Niets. Als allerlaatste strohalm klop ik op de donkere glazen deur van de machinisten-cockpit. Mijn knokkels hebben de deur nog niet geraakt of hij zwaait open. Ik kijk in het lachende gezicht van de man met stoppelbaard, bril en helgele jas. Nog voor ik iets kan zeggen, roept hij:



‘Laptop zeker???’



Erik Hulsegge



Machinist Erik Zuidhof van Arriva is een held. Hij redde in Weener mijn tas met laptop uit de grijpgrage handen van drie opgeschoten Ostfriese tieners. Ik ben hem eeuwig dankbaar.



En de aardappels, spruitjes en gehaktbal? Die heb ik alleen opgegeten. Lientje had een vergadering en kwam pas uren later thuis.



Om 9.30 uur lees ik het verhaal live voor in het Gronings. In de Noordmannen op RadioNoord.

