Martin Garrix wint Popprijs 2016

Martin Garrix heeft de Popprijs 2016 gewonnen. De DJ kreeg de prijs zaterdagavond op festival Noorderslag in de Oosterpoort in Groningen.

Garrix (20) was zelf niet bij de prijsuitreiking aanwezig, omdat hij in een Amerikaanse studio aan het werk is. De jonge DJ scoorde vele wereldwijde hits, zoals Animals en In The Name Of Love. Die worden via internet miljarden keer bekeken.Het is het tweede jaar op rij dat de prijsuitreiking zonder traditionele bierdouche verliep. Bezoekers van het festival mochten vorig jaar, toen de rappers van New Wave de prijs wonnen, voor het eerst geen drank meenemen naar de zaal waar de uitreiking plaatsvond.Ook artiesten als de Common Linnets, Caro Emerald en de Jeugd van Tegenwoordig wonnen de prijs.De Popprijs van Buma Cultuur wordt sinds 1986 elk jaar uitgereikt tijdens Noorderslag. De prijs is voor een artiest die veel heeft betekend voor de Nederlandse popmuziek. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden..