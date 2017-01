Den Hertog opnieuw op het podium

(Foto: (archief))

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen is zaterdagavond in Alkmaar derde geworden bij de tiende marathon meetellend om de KPN Marathon Cup.

Millimetersprint

Den Hertog is uitstekend in vorm want vorige week werd hij ook al tweede in Eindhoven. De zege in Noord-Holland ging naar Simon Schouten die nummer twee Niels Mesu een fractie van een seconde voorbleef. Twaalf rijders hadden een ronde voorsprong gepakt op het peloton. Onder hen ook de Groninger Robert Post die genoegen moest nemen met de vierde plaats. Mats Stoltenborg blijft leider in het algemeen klassement.

Door: RTV Noord Correctie melden