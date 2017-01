GIJS weggespeeld door kampioen Herentals

(Foto: JKBeeld archief)

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond de uitwedstrijd tegen regerend kampioen HYC Herentals met maar liefst 14-2 verloren.

Kwaliteitsverschil

Het kwaliteitsverschil tussen beide ploegen was veel te groot om er een echte wedstrijd van te maken. Bij een 2-0 achterstand zette Zahir Hup de Groningers op het scorebord. Aan het einde van de eerste periode was het 5-1.



Tegentreffers

In de tweede periode gingen de Belgen goed door en moest doelman Jeff Honebeeke opnieuw vijf tegentreffers incasseren. David Bartos opende in de derde periode namens GIJS de score en bracht de tussenstand op 10-2. Hierna sloeg Herentals nog vier keer toe.



Stand

GIJS staat zesde en voorlaatste in poule B van de BeNe-League met zeven punten uit elf wedstrijden. Zondag staat voor de ploeg van coach Arjan Peters de uitwedstrijd tegen Antwerpen Phantoms op het programma.

Door: RTV Noord Correctie melden