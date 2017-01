Presentator Popprijs wil bierdouche terug

3FM-dj Frank van der Lende legt zich niet neer bij het afschaffen van de bierdouche. 'Ik zou het stiekem toch wel vet vinden om de bierdouche weer terug te krijgen, maar het zou dan op een andere manier moeten.'

Het was voor Van der Lende de eerste keer dat hij de Popprijswinnaar bekendmaakte. Voordat hij zei dat de prijs naar Martin Garrix ging, gooide hij een glas bier over zichtzelf heen.Met zijn actie wilde hij de discussie rondom de bierdouche op Noorderslag levend houden. De douche is twee jaar geleden afgeschaft. De winnaars van de Popprijs werden tot die tijd bekogeld met glazen bier die vanuit de zaal richting het podium werden gegooid.'De afgelopen week is mij heel erg vaak de vraag gesteld of ik de bierdouche weer zou terugbrengen', vertelt Van der Lende. 'Ik antwoordde dan dat ik dat niet kon doen omdat de organisatie heeft besloten het af te schaffen. Om de discussie gelijk te smoren heb ik besloten een glas bier over mijzelf heen te gooien.'Frank van der Lende vindt dat de bierdouche zijn charme heeft. 'Als je aan de Popprijs denkt, dan denk je aan de bierdouche.' Toch vindt hij het belachelijk dat artiesten nieuwe instrumenten moesten kopen na afloop van de douche, omdat er bier overheen kwam.De dj is niet voor een terugkeer van de traditionele bierdouche. 'We moeten daar iets op gaan bedenken.'De bierdouche is mede afgeschaft dankzij het statement van oud-popprijspresentator Giel Beelen twee jaar geleden. Hij vond de traditie onbeschoft. Beelen kon de privédouche van zijn opvolger wel waarderen. 'Giel vond het een goede actie. Het betrof tenslotte alleen mijzelf.'