Wegen glad en Be Quick afgelast vanwege sneeuw

(Foto: Jannes Wiersema)

Het verkeer moet rekening houden met gladheid door het opvriezen van sneeuwresten. Op onder meer de A7, A28 en N33 is de linker rijstrook slecht begaanbaar.

De waarschuwing voor gladheid van het KNMI geldt in onze provincie tot zondagmorgen 11 uur. In de avond kan het opnieuw glad worden.



Be Quick

Vanwege de gladheid gaat ook de voetbalwedstrijd Be Quick - HBS niet door zondagmiddag. De tegenstander moet uit Den Haag komen en ziet de rit niet zitten.

Door: RTV Noord Correctie melden