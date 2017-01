Extra gevaar voor Ewold Horn door president Filipijnen

Gijzelaar Ewold Horn uit Termunten loopt mogelijk extra gevaar door een uitspraak van de Filipijnse president Rodrigo Duterte. De NOS meldt dat het leger de rebellengroep Abu Sayyaf voortaan mag aanvallen, ook als er onschuldige slachtoffers vallen.

Horn is in 2012 ontvoerd door de rebellengroep, toen hij vogels aan het kijken was op de Filipijnen. Sindsdien is er weinig meer van hem vernomen. Een van zijn medeverdachten ontsnapte in 2014. Horn zou daar te zwak voor zijn geweest.'Als er gijzelnemers zijn die proberen weg te komen, bombardeer ze maar', gaf Duterte het leger als opdracht . 'Gijzelaars? Ik heb het over nevenschade. Zorg er maar voor dat je niet gekidnapt wordt.'De president staat bekend om zijn harde lijn. Zo riep hij op om drugsdealers te vermoorden.Abu Sayyaf vecht voor een eigen staat op enkele eilanden. Hun strijd betalen ze door buitenlanders te ontvoeren. In totaal zijn er op dit moment 27 mensen gegijzeld door de rebellen.