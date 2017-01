Eurosonic Noorderslag is uitgeroepen tot beste festival

(Foto: RTV Noord / Gertjan van Stralen)

Muziekfestival Eurosonic Noorderslag is uitgeroepen tot Beste Festival van 2016. De prijs werd zaterdagavond uitgereikt in de Stadsschouwburg in Groningen door de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -festivals.

'Dit voor de business essentiële festival is een ongeëvenaarde rendez-vous van professionals, nieuw talent en enthousiast publiek', staat in het juryrapport van de IJzeren Podiumdieren. 'Het is de kiem en wortel voor menig popartiest.'



40.300

Leden van de vereniging mochten stemmen op vier genomineerden. De andere waren de festivals Down The Rabbit Hole (Beuningen), Into the Great Wide Open (Vlieland) en WOO HAH! (Tilburg).



Editie 2017 van Eurosonic Noorderslag is bezocht door 40.300 festivalgangers. In totaal traden er 382 acts op. Het festival was in heel Europa te volgen. Op Noorderslag werd zaterdagavond bekendgemaakt dat de Popprijs naar Martin Garrix gaat.

