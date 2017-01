'Laatste boer van Euvelgunne' krijgt erepenning van Stad

(Foto: RTV Noord)

Thies Dijkhuis, beter bekend als de laatste boer van Euvelgunne, heeft zondag de erepenning van de stad Groningen gekregen.

De gemeente eert hem voor zijn strijd voor behoud van het bijzondere landschap van de Hunzezone, tussen de industriegebieden Euvelgunne en Eemspoort. Dijkhuis heeft altijd geweigerd plaats te maken voor de uitdijende stad.



Natuurgebied

In de jaren negentig verkocht hij het grootste deel van zijn grond aan de gemeente onder voorwaarde dat het als natuurgebied behouden zou blijven.



'Uniek stukje Groningen'

Volgens de gemeente denkt Dijkhuis altijd constructief mee. 'Hij overstijgt zijn eigen persoonlijke belang en bekijkt nut en noodzaak in een groter verband. Vanuit zijn onafhankelijke rol en vasthoudendheid heeft Boer Dijkhuis een uniek stukje Groningen voor de toekomst behouden.'



Dijkhuis heeft volgens de gemeente bijgedragen aan betere plannen voor het gebied. 'Mede dankzij zijn adviezen over de waterhuishouding ter plaatse, werden plannen aangepast en verbeterd.'



Rode loper

Dijkhuis kreeg de erepenning uit handen van loco-burgemeester Paul de Rook. Dit gebeurde na afloop van de première van 'De laatste boer van Euvelgunne'. Filmmaker Tom Tieman legde in een productie van Stichting Beeldlijn het levenswerk van boer Dijkhuis vast.



'Uitnemende verdiensten'

De Erepenning van de Stad Groningen is in 1940 ingesteld ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van de stad Groningen en wordt toegekend wegens 'uitnemende verdiensten aan de Groninger samenleving bewezen'.



In 2012 werd Dijkhuis ook al benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

