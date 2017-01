Elfde aanhouding in zaak schietpartij Foxhol

(Foto: Marcel Klip/112 Groningen)

De politie heeft een elfde verdachte aangehouden in de zaak van de schietpartij in Foxhol. Het gaat om een inwoner van de provincie Groningen.

De politie kan niet zeggen of hij de schutter is.



Harde knallen

Vrijdagavond werd een 29-jarige man uit de gemeente Stadskanaal neergeschoten in de Talingstraat in Foxhol. Buurtbewoners hoorden geschreeuw en harde knallen. 'Eerst dachten we dat het vuurwerk was, maar het waren drie tot vier schoten', zeggen ze.



Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan zijn verwondingen.



Op de vlucht

De verdachten vluchtten in een auto naar Zuidlaren. De vermoedelijke vluchtauto werd later op de avond gevonden aan de Leenakkersweg in Zuidlaren. Na ee zoektocht met speurhonden kon de politie tien mensen aanhouden. Nu is daar dus een elfde bijgekomen.

Door: RTV Noord Correctie melden