Brand in Midwolder aanbouw slaat niet over naar woonhuis (update)

(Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord) (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord) (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord)

De brand in de aanbouw van een woning aan de Hoofdweg in Midwolda is onder controle. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar het woonhuis. Het dak en de zolder van de aanbouw zijn door de brand verwoest.

Er zijn geen gewonden gevallen. Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen mensen binnen.



Over de oorzaak van de brand is niks bekend. De brandweer is nog bezig met nablussen.

Door: RTV Noord