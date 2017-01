Schuur in Midwolda staat in brand (update)

(Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord) (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord) (Foto: Erik Hulsegge/RTV Noord)

Aan de Hoofdweg in Midwolda staat een schuur in brand. De schuur staat vast aan een woonhuis. Het is niet duidelijk of er mensen in de schuur of in het huis aanwezig waren toen de brand uitbrak.

Ook de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer hoopt het woonhuis te kunnen beschermen tegen de brand. Het dak en zolder van de schuur lijken verwoest.

Door: RTV Noord