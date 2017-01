Winkelcentrum Haren gaat na vijftien jaar open

(Foto: Woonborg)

Het nieuwe winkelcentrum in de Harense wijk Oosterhaar opent woensdag de deuren. In het winkelcentrum komt ondermeer een supermarkt, een bloemenzaak, een bakker en een groentespeciaalzaak.

De eerste plannen voor een nieuw winkelcentrum werden zo'n vijftien jaar geleden gemaakt. Omwonenden hielden de plannen jarenlang tegen en ook gooide de economische crisis roet in het eten.



Commercieel

Verder speelde mee dat corporaties niet zomaar meer commercieel mogen bouwen. Corporatie Woonborg moest de plannen voor het winkelcentrum, met daarboven koopappartementen, daarom omgooien.



43 koopappartementen

Het nieuwe winkelcentrum is uiteindelijk ontwikkeld door corporatie Woonborg en de bouwbedrijven Van Wijnen en Rottinghuis. Op het winkelcentrum zijn 43 koopappartementen gebouwd. Dinsdagavond houden de winkels open huis voor de buurt; woensdagmorgen zijn ze voor het eerst geopend.



Woontoren

Overigens zijn ook de achttien appartementen in de nabijgelegen woontoren van het woonproject Hestia inmiddels verhuurd. Daarin wonen vijftigplussers die afspreken naar elkaar om te kijken, duurzaam te leven en samen leuke dingen te doen.



Gelijkgezinde ouderen

In oktober haakten ineens vijf gegadigden af, waardoor leegstand dreigde. Corporatie Woonborg overwoog de appartementen zelf te verhuren, tot grote schrik van de vereniging Hestia, die er alleen gelijkgezinde ouderen in wil hebben.



Die zijn nu gevonden; voor de kerst zijn de sleutels van alle achttien appartementen vergeven aan 'Hestianen'.

Door: RTV Noord Correctie melden