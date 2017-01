Haaksbergen loopt stapje voor op Noordlaren: 1,5 cm Overijssels ijs

De baan in Haaksbergen (Foto: RTV Oost)

Noordlaren heeft de hoop op de eerste marathon op natuurijs nog niet opgegeven, maar moet Haaksbergen voorlopig toch voor laten gaan. Op de baan in Overijssel ligt nu een ijsvloer van 1,5 centimeter dikte. In Noordlaren ligt nog niets.

'De temperaturen zijn nog niet laag genoeg', zegt ijsmeester Kars Kroeze. 'De verwachtingenook zo heen en weer, je kan er niets van zeggen. Het is gewoon afwachten. Alles ligt klaar bij ons, daar ligt het niet aan. Dus we kunnen zo aan de slag.'Hij verwacht dat er op z'n vroegst maandagavond weer water op de baan gesproeid kan worden. Vorige week hoopte Noordlaren kort op de een marathon, maar de kou zette niet genoeg door. Wel konden de leden er een dagje genieten van 'recreatief' schaatsen.Ook in het Drentse Veenoord wordt voorlopig nog geen water op de baan gesproeid.