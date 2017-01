Koploper GHHC wint en verliest in Barneveld

(Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC hebben zondag in de eredivisie zaal de koppositie behouden. De formatie van coach Marc Materek won met 3-2 van MOP en verloor later op de middag met 3-2 van Kampong.



Winnende treffer

In het eerste duel tegen MOP uit Vught kwamen de Groningse dames twee keer terug van een achterstand. Respectievelijk Jorien Werumeus Buning en Lea Hartman zorgden voor de gelijkmakers. Vlak voor tijd maakte Werumeus Buning de winnende treffer.



Eerste nederlaag

In het zesde duel van deze competitie leed GHHC de eerste nederlaag. Kampong was met 3-2 te sterk. Werumeus Buning zorgde nog wel voor de gelijkmaker na een vroege achterstand, maar treffers van Korink en Bosch deden de Groningse dames de das om. Een tegentreffer vlak voor tijd van Annemiek Rijling kon hier niets meer aan veranderen.



Stand

GHHC staat bovenaan in poule A van de hoofdklasse indoor met vijftien punten uit zes duels. Nummer twee is Amsterdam met twaalf punten. De eerste twee ploegen in deze poule van zes gaan door naar de play-offs om het kampioenschap. Kampong is nummer drie met tien punten.

Door: RTV Noord Correctie melden