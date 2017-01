Battle of the North: 'Ik geniet van stukgaan, de grens opzoeken'

Toussaint gaat stuk (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord) Smeets in actie (Foto: RTV Noord)

Het vinden van de fitste man en vrouw van Noord-Nederland. Dat stond zondag centraal in MartiniPlaza in Groningen, tijdens de tweede editie van de Battle of the North.

In diverse zogeheten workouts moesten mannen en vrouwen binnen een vooraf vastgestelde tijd diverse oefeningen doen. De sport heet crossfit. Gewichtheffen, optrekken aan een rekstok en andere fysieke uitdagingen dienden met goed gevolg afgelegd te worden.



Volle stadions

Crossfit is volgens Dennis van der Sluijs van de organisatie in de Verenigde Staten al een grote sport en trekt regelmatig volle stadions. Zover is het in Nederland nog niet, maar crossfit is zeker een sport in opkomst.



Stukgaan

De winnaar bij de mannen is Auke Toussaint uit Groningen. De voormalig rugbyer houdt van de sport. 'Ik geniet van stukgaan. De grens opzoeken. Kijken hoever je kan gaan. Als je aan het eind denkt, ik ben echt kapot gegaan, maar ik heb het gehaald daar haal ik voldoening uit.'



'Fijn gevoel'

Dat geld ook voor Myrte Smeets uit de stad. 'Aan het einde van een workout ben je altijd weer blij dat je het hebt gedaan. Ergens helemaal voor gaan geeft een fijn gevoel. Dat is wel leuk.'



Sarah Dinkelaar uit Nieuwe Niedorp (Noord-Holland) bleek aan het eind van de dag de fitste vrouw.

Door: Theo Sikkema Correctie melden