Politie laat zeven verdachten van schietpartij Foxhol vrij

De politie heeft zondag zeven mensen vrijgelaten die zijn opgepakt voor betrokkenheid bij de schietpartij in Foxhol vrijdagavond. Het zevental wordt niet meer verdacht. De vier andere opgepakte mensen blijven langer vast zitten.

De vier verdachten komen uit de provincies Groningen en Drenthe. De politie sluit meer aanhoudingen in de zaak niet uit. 'Het onderzoek is nog in volle gang', meldt de politie.Bij de schietpartij kwam een man uit de gemeente Stadskanaal om het leven. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen.