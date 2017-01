'Politie waarschuwt stappers in Zwolle voor zakkenrollers uit Ter Apel'

De politie in Overijssel waarschuwt uitgaanspubliek in Zwolle voor zakkenrollers uit Ter Apel. Die hebben in de afgelopen weken meerdere malen toegeslagen tijdens stapavonden. Dat schrijft dagblad De Stentor.

De politie wil volgens de krant niet zeggen of het om asielzoekers gaat. Horeca-ondernemers worden in een besloten Whatsapp-groep gewaarschuwd: 'Iets om alert op te zijn', schrijft de politie.'De laatste weekenden zien wij gasten uit Ter Apel in de binnenstad, die stelen bij het leven. Vooral bij dronken gasten rollen ze de zakken. Het gebeurt ook in de horecazaken', krijgen de horeca-ondernemers ook nog in een Whatsappbericht.Tijdens Oud & Nieuw zijn twee mannen uit Ter Apel in Zwolle aangehouden voor zakkenrollen. Het gaat om een 20-jarige en een 31-jarige man. De politie wil niet bevestigen of het om een georganiseerde actie gaat, maar heeft de ondernemers laten weten dat 'het een groot probleem in den lande is', schrijft De Stentor.De stad Groningen had eind vorig jaar te kampen met overlast door zakkenrollende asielzoekers uit Ter Apel. Door maatregelen als extra cameratoezicht in de binnenstad is de overlast flink afgenomen.