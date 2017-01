Door de mand: Kees Vlietstra gaat met de bus

(Foto: RTV Noord)

'Nou, dames en heren u valt met de neus in de boter. Het is helder en als u naar links kijkt ziet u Vlieland en even verder naar rechts kunt u zelfs Terschelling zien liggen. Is het niet prachtig?'





Onze buschauffeur was de parkeerplaats bij het monument op de Afsluitdijk opgereden en had zijn bus met de neus naar de Waddenzee geparkeerd. We waren als korfballers op weg naar Groen Geel in Noord-Holland. We waren op een missie: Landskampioen worden. We waren alleen maar bezig met plaatsing voor de finale in Ahoy'. En 'Groen Geel uit' was een halte op onze droomreis; lWe waren dus niet zo geïnteresseerd in een toeristische attractie op de Afsluitdijk. Dat lieten de meegereisde supporters de buschauffeur dan ook fijntjes weten. 'Hé lul! Ja, jij met je stuur. Die eilandjes interesseren ons geen ene ruk. Nu ga jij eventjes heel snel met je voetje op dat gaspedaal staan anders laten we je op de terugweg even wadlopen naar die eilandjes van je. En nu rijden jij. Met je stuur.'



Busreizen naar uitwedstrijden in de sport. Zeker voor Groninger teams die landelijk spelen een niet te onderschatten onderdeel van de wedstrijdvoorbereiding. Hoe overleef je een busreis van minimaal tweeëneenhalf uur? Ik vond het altijd heerlijk. Zowel de heen- als terugreis. Krantje lezen, kaartje leggen, televisie kijken of een dutje doen , ik vond het allemaal fijn. Na een gewonnen uitwedstrijd werd de terugreis ook wel eens een feestje. Dat vond ik zeker fijn. Meer dan twintig jaar. Eerst als speler, daarna als coach. Om de week meer dan vijf uur in een bus. Met een buschauffeur.



Vandaag ben ik voor het eerst in jaren weer eens met de bus met het eerste van Nic. meegegaan. Naar Wageningen. Als supporter. Onze zonen waren ook mee. Stukje opvoeding, kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Goede vriend Taco Poelstra was er ook. Hij had bakjes kaas en worst mee, ik broodjes ei. De buschauffeur was heette Jan. Zoals het hoort.



In mijn eerste jaar als coach hadden we een wedstrijd in Papendrecht. We hadden voor het eerst een buschauffeuse. Greetje reed normaal op lijn 5 in de stad maar moest nu zomaar mee met wat mandjeballers helemaal naar de Grote Randstad. Greetje was een gezellige meid. Gezellig en vierkant. Ze zát achter het stuur. Als Greetje naar de wc ging moest ze achteruit inparkeren. Greetje reed zonder TomTom en met één hand aan het stuur. Met haar andere hand rolde ze blind een sjekkie. Dat was Greetje.



Mijn vader trad op als routebeschrijving. Op de heenweg ging dat prima. Greetje deed precies wat mijn vader zei. Op de terugweg had Greetje wat meer moeite. Paps was behalve bijrijder ook feestvierder, we hadden inmiddels gewonnen. De aanwijzing 'gewoon de borden Hilversum volgen' nam Greetje zeer letterlijk. Zo hebben we zonder dat we het door hadden drie kwartier over het Media Park in Hilversum gereden.



De mooiste busreis was in 1999. Rohda uit, Amsterdam. Hans van der Kaa was onze coach. Hans is nog steeds een prachtkerel. Veel van geleerd. Binnen en buiten de lijnen. Hans durfde alles maar was zelf bang voor de dokter en ziekenhuizen. De wedstrijd Rohda uit kon hij niet coachen omdat hij voor een paar dagen was opgenomen in het ziekenhuis. Iets met zijn luchtwegen. In Amsterdam konden we bij winst op degradatiekandidaat Rohda ons voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor de grote finale in Ahoy'. We verloren. Er heerste een rouwstemming na afloop van de wedstrijd. Totdat een supporter op het idee kwam om met zijn nieuwe gadget, een mobiele telefoon, zo'n uitklapmodel met een antenne van een halve meter, eens te bellen naar de kantine van de concurrent, Die Haghe. En wat bleek? Die hadden ook verloren waardoor we alsnog geplaatst waren voor de grote finale. Een waar volksfeest barste los.



De terugreis naar Groningen duurde meer dan vier uur. De buschauffeur werd gedwongen, op straffe van 'anders pissen we over je stuur' om de twintig kilometer te stoppen voor een sanitaire stop. Daardoor kwamen we ver na middernacht aan in Groningen. We moesten het goede nieuws natuurlijk nog wel even aan onze coach 'vertellen'. Daarom reden we de Oostersingel in, halte UMCG. De nachtportier van het ziekenhuis liet ons niet meer binnen ('wat ben jij een lul jongen, met je petje') waardoor we toen maar een polonaise op het dak van de bus gingen lopen. We zongen onze coach uit volle borst toe: 'er is maar één die ons redden kan, en dat is Hansie onze superman.' Onze coach stond in een groen ziekenhuishemd achter het raam van zijn ziekenhuiskamer. We hadden tranen in onze ogen. Hij steunde met één hand op zijn mobiele infuus. Met zijn andere hand rolde hij een sjekkie.

Door: RTV Noord Correctie melden