GIJS besluit Belgisch weekend met nederlaag

(Foto: FotoKlick Fotografie Archief)

Na de 14-2 oorwassing tegen Herentals zaterdag slaagde GIJS er zondag niet in om revanche te nemen in België. Het duel tegen Antwerpen Phantoms werd met 8-3 verloren.

Achterstand

In de eerste periode wisten de Groningers de schade te beperken tot één tegengoal, maar in de tweede twintig minuten liep Antwerpen snel uit naar 5-0. Danny Kerstholt tekende vervolgens voor de 5-1 en na een treffer van Van Den Bogaert voor de Belgen was het Zahir Hup die de stand op 6-2 bracht.



Verschil

Na zes minuten in de derde periode was het opnieuw Hup die het verschil terugbracht tot drie doelpunten: 6-3. Verder liet Antwerpen het niet komen en scoorde nog twee keer in de resterende tijd. GIJS-coach Arjan Peters vond het resultaat geflatteerd. 'We hebben heel veel kansen gemist,' aldus Peters. 'Zij maakten het wel af en dat is het verschil tussen beide ploegen.'



Stand

GIJS blijft zesde en voorlaatste in groep B van de BeNe-League met zeven punten uit twaalf duels.

