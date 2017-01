Winschoter basketbalscheidsrechter is overleden

(Foto: Flickr/Marco Nedermeijer (Creative Commons))

Basketbalscheidsrechter Frans Harryvan uit Winschoten is overleden. Hij floot ruim twintig jaar in de eredivisie.

Harryvan stopte in 2014 met fluiten in de eredivisie. Daarna bleef hij actief op een lager niveau.



Frans Harryvan is 59 jaar oud geworden.

