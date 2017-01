'Ik denk dat ze zich in Haaksbergen lekker moeten voorbereiden op de marathon'

IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren verwacht niet dat de eerste marathon op natuurijs op de eigen baan wordt verreden. Sterker nog, ijsmeester Jan Geert Veldman denkt dat Haaksbergen dit keer de eerste is.

Dat zei hij zondagavond tegen RTV Noord. De Overijsselse ijsbaan had zondagmiddag al een ijsvloer van 1,5 centimeter dikte. In Noordlaren ligt nog niet eens water op de baan.Veldman: 'In Haaksbergen wordt het zondagnacht ook weer minstens min drie, hier is het net min één. Ze moeten zich daar lekker gaan voorbereiden op de marathon, die kan dinsdag al wel verreden worden', denkt Veldman.'Kijk, het liefst wordt 'ie hier gehouden. Maar de verwachtingen zijn zo onzeker. De ene weerman zegt dit, de ander weer dat. Hoe dan ook, we hebben alles klaargezet en kunnen zo sproeien, maar dan moet het wel harder vriezen dan nu.'Vorige week hoopte Noordlaren kort op de een marathon, maar de kou zette niet genoeg door. Wel konden de leden er een dagje genieten van 'recreatief' schaatsen.In het Drentse Veenoord wordt voorlopig nog geen water op de baan gesproeid. Voor een marathon op natuurijs is een ijsvloer van 3 centimeter vereist.