Grote brand in loods (update)

In Musselkanaal is maandagochtend brand uitgebroken in een bedrijfsloods aan de Schoolkade. Volgens de brandweer gaat het om een grote, uitslaande brand.

De loods heeft een oppervlakte van 50 bij 20 meter. In het pand worden geregeld rommelmarkten gehouden. Ook zitten er enkele andere bedrijfjes in het gebouw.Het risico bestaat dat de brand overslaat naar een naastgelegen loods. Er wordt met man en macht geprobeerd om te voorkomen dat dat gebeurt, meldt de woordvoerder. De brandweer zet onder andere een hoogwerker in om het vuur te bestrijden.Vanwege de rookontwikkeling heeft de brandweer ook een NL-Alert afgegeven. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. 'Omdat er weinig wind staat, blijft de rook hier hangen', aldus brandweerwoordvoerder Cyriel Hamstra.Omdat de brand in de loods zelf woedt, is het moeilijk te bestrijden, vervolgt Hamstra.'Naar binnengaan is echt veel te gevaarlijk. We zien nu de vlammen door het dak heen komen. Dat is zeker geen slecht nieuws, want nu kunnen wij die ook echt blussen.'Op het dak van de loods liggen asbestplaten. De brandweer houdt het dak nat, waardoor de kans op verspreiding van asbestdeeltjes klein zou zijn.