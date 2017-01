Actieweek van Freek de Jonge trekt volle zalen

De belangstelling voor de actieweek 'Nederland, laat Groningen niet zakken!' van cabaretier Freek de Jonge is groot. Alleen voor vrijdag zijn nog kaartjes te koop.

Vijf dagen lang gaat De Jonge in gesprek met gedupeerden, actiegroepen, deskundigen, wetenschappers en de politie. Ook wordt er muziek gemaakt.Organisator Nettie Klompsma is blij verrast door de grote belangstelling. 'Tuurlijk hadden we er wel op gehoopt, maar dat het dan ook lukt, is erg mooi.'Na het optreden van De Jonge in tv-programma DWDD ging de verkoop echt lopen, zegt Klompsma.De actieweek vindt plaats in diverse kerkjes in Groningen. Alleen de laatste avond is in de Oosterpoort in Stad. 'We hebben het wel gekscheren gehad over het Noordlease-stadion, maar dat is nooit serieus geweest. Al had het achteraf best gekund', blikt Klompsma terug.Ze is vooral ontzettend blij met de media-aandacht die De Jonge genereert. 'Hij zorgt ervoor dat heel Nederland bewust wordt van de problematiek die wij ondervinden door de gaswinning.'De bijeenkomsten van deze week moeten de opmaat zijn voor meer. Klompsma: 'We willen deze week een soort 10 punten deltaplan opstellen. Freek komt over negen maanden weer terug om te kijken wat er van deze plannen terecht is gekomen.Daarnaast heeft Klompsma nog een wens. 'Het zou echt te gek zijn als Freek ook de Heineken Music Hall zou kunnen vullen met een show over de aardbevingsproblematiek.'De aftrap van de actieweek is maandagavond in de Sint Pancratiuskerk in Godlinze.