Politie houdt nieuwe verdachte aan voor dodelijke schietpartij

De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in Foxhol vrijdagavond. Het gaat om een 23-jarige man uit Veendam

Bij de schietpartij kwam een 29-jarige man uit de gemeente Stadskanaal om het leven.Na het schietincident, aan de Talingstraat, vluchtten de verdachten richting Zuidlaren. De politie arresteerde in eerste instantie elf verdachten. Zeven van hen werden zondagmiddag vrijgelaten, een achtste volgde later.De politie is ervan overtuigd dat zij niets met de schietpartij te maken hebben. Drie andere mannen, twee 33-jarige inwoners van Hoogezand en een 26-jarige inwoner van Stadskanaal zijn nog wel verdachte en zitten vast. Daar is de man uit Veendam nu bij gekomen.Over de aanleiding van de schietpartij wil de politie nog geen uitspraken doen. Er worden verschillende scenario's onderzocht.Wel denkt de politie met de vier huidige verdachten 'de onderste steen boven te hebben', aldus woordvoerder Paul Heidanus.