'Het was ineens één en al zwaailicht en sirenes hier'

Omwonenden van de loods waar maandagochtend een grote brand uitbrak, schrokken wakker. 'Ik moest om half zeven ineens mijn huis uit.'

Buurman Jan Middeljans lag pas enkele uren op bed, toen hij ruw wakker werd gemaakt. 'Ik moest eruit van de politie en brandweer.'Middeljans huurt het huis naast de loods aan de Schoolkade in Musselkanaal. De eigenaar van de woning was ook snel ter plaatse. 'Ik moest op advies van de brandweer mijn oldtimer uit mijn eigen loods halen. Het is een Opel Commodore.Beide mannen zijn het erover eens dat het pand waar de brand woedt wel verloren is.In de loods was een rommelmarkt gevestigd. Eigenaar Richard van der Veen werd om zeven uur wakker gebeld. 'Ik schrok me rot. Ik ben gelijk uit bed gesprongen, maar ja, je kunt niks doen.'Sinds een jaar was de rommelmarkt in bedrijf. 'Ik kan wel janken, maar dat heeft weinig zin. Dat komt vanavond denk ik wel. Je kunt er niks aan veranderen helaas.'Mart Kamps woont ook naast de loods en schrok behoorlijk. 'Ineens was het hier één en al zwaailichten en sirenes. Ik dacht eerst dat er een auto van de weg was gegleden door de gladheid, maar toen ik naar buiten keek was het alle hens aan dek.'Kamps heeft zelf paarden staan in een loods op enkele meters van de brandende loods. 'Daar had ik wel even flink wat zorgen om, maar het lijkt goed te gaan.''Het is zo zonde. De rommelmarkt begon net goed te lopen. De laatste maanden was het steeds drukker hier', treurt Kamps nog.