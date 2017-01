'Nog flinke vorst nodig voor marathon op natuurijs'

De matige vorst zorgt ervoor dat niet alleen Noordlaren een streep zet door de eerste marathon op natuurijs: ook in het Drentse Veenoord hebben ze een wedstrijd uit hun hoofd gezet.

Het vriest dus niet genoeg. Bovendien ligt er sneeuw op de baan, 'dat eigenlijk als een dekentje over de ondergrond ligt, waardoor de ondergrond nog zacht is', zegt de ijsmeester van Veenoord tegen RTV Drenthe.Haaksbergen heeft de hoop nog niet opgegeven, maar voorzitter Jan Geert Veldman van IJsvereniging De Hondsrug voorspelt dat ook daar een marathon op natuurijs een lastig verhaal wordt.'Ze moeten daar ook minstens min zeven, min acht hebben', zegt hij tegen RTV Noord. 'Want onderaan het ijs, dat duurt het langste hoor.' Veldman is dan ook lichtelijk sceptisch over een marathon op natuurijs.