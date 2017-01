Lopend Vuur: Hoezo Blue Monday? Het is een prachtige dag!

Wereldwijd is het vandaag Blue Monday. Het zou de meest deprimerende dag van het jaar zijn.

In 2005 bedacht de Britse psycholoog Cliff Arnall een formule, waaruit zou blijken dat deze maandag in januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig en weemoedig voelen.Dat zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Ook zijn de dagen nog donker en is de maandag natuurlijk de eerste werkdag van de week.Destijds kreeg Arnall veel kritiek op zijn theorie - maar toch keert het elk jaar terug. Wat is jouw mening hierover? Klopt het gevoel of juist helemaal niet?