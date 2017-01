Asielzoekster: 'In azc werd verteld hoe makkelijk het is om kleding te stelen'

Vier weken cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat is de straf voor een 34-jarige vrouw uit Mongolië. Ze is schuldig aan kledingdiefstal.

De vrouw woont met haar twee kinderen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Op 5 oktober stal ze kleding uit twee winkels in Emmen. Het ging om een flinke hoeveelheid kleren.Nadat de vrouw betrapt was, verklaarde ze dat ze niet genoeg geld had om kleding voor haarzelf en haar kinderen te kopen.Het weekgeld dat ze als asielzoeker krijgt, is volgens haar niet toereikend.In het azc was haar verteld hoe makkelijk het zou zijn om in Nederland kleding te stelen. Het zou alleen een kwestie zijn van kleren over elkaar aantrekken en de prijskaartjes eraf trekken.